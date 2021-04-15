Пассажирки подрались на борту летевшего из Турции самолета

Массовую потасовку удалось остановить далеко не сразу.

На борту самолета, который летел из Турции в Тунис, произошла массовая драка. Причиной конфликта стало распределение мест для багажа, о чем сообщает издание Business News.

Экипаж не сразу отреагировал на происходящее, поэтому драка из маленькой переросла в массовую. К дерущимся женщинам в какой-то момент присоединились еще несколько человек. Известно, что участников драки планируют привлечь к ответственности, инцидент расследуется.

Члены экипажа отмечают, что их оскорбляли и даже применяли в отношении них насилие. Также авиакомпания понесла финансовые убытки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вылетевший в Петербурге самолет вернулся в Сочи из-заразгерметизации кабины.