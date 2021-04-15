В Ленобласти мужчина напал на студента с отверткой

Сотрудники полиции задержали в Ленобласти подозреваемого в разбойном нападении с отверткой.

Инцидент произошел 8 апреля.

В полицию Всеволожского района обратился студент колледжа 2001 года рождения и сообщили о том, что неизвестный проник в дом, где, угрожая заявителю отверткой. Злоумышленник украл у студента цепочку из металла желтого цвета, после чего с места происшествия скрылся.

Подозреваемого задержали в поселке Кузьмоловский у д. 13 по ул. Школьной. Им оказался мужчина 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкине правоохранительные органы задержали жителя республики Дагестан, подозреваемого в нападении с травматическим пистолетом. 26 марта сообщалось о том, что вечером в отделение полиции поступил сигнал, якобы в поселке Шушары у хинкальной происходит стрельба.