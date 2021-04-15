Пострадавших при тушении Невской мануфактуры пожарных прооперируют

Пострадавших при тушении Невской мануфактуры пожарных прооперируют
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Двое сотрудников МЧС, пострадавших при тушении Невской мануфактуры на Октябрьской набережной, остаются в тяжелом состоянии.

«Борис Старковский находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, сегодня ему будет проведен первый этап хирургического лечения, Антон Соколов выведен из состояния шока и также находится в стабильно тяжелом состоянии без ухудшений, на завтра ему запланирован первый этап хирургического лечения», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел около полудня 12 апреля. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали. Один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.

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