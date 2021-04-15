Очаги горения на «Невской мануфактуре» ликвидировали

Очаги горения на «Невской мануфактуре» ликвидировали
Тушение пожара на территории предприятия "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Сотрудники МЧС потушили оставшиеся на «Невской мануфактуре» очаги горения.

Очаги тления под завалами ликвидированы, спасатели продолжают проливку завалов и стен здания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел около полудня 12 апреля. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали. Один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.

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