Очаги горения на «Невской мануфактуре» ликвидировали

Сотрудники МЧС потушили оставшиеся на «Невской мануфактуре» очаги горения.

Очаги тления под завалами ликвидированы, спасатели продолжают проливку завалов и стен здания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Крупный пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел около полудня 12 апреля. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара шестеро человек пострадали. Один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге.