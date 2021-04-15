Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно

Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно
Любовь Соболь грозит реальный срок. Фото: скриншот Instagram

Юриста признали виновной в незаконном проникновении в жилище пенсионерки.

Юриста Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Такие решение принял Перовский суд Москвы по делу о незаконном проникновении в жилище пенсионерки. Об этом сообщает РИА Новости.

Соболь теперь предстоит регулярно отмечаться в участке, иначе наказание может стать реальным. Напоминаем, что 21 декабря 2020 года юрист и еще несколько людей якобы проникли в квартиру пенсионерки, представившись сотрудниками Роспотребнадзора. Таким образом они пытались пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ, который мог иметь отношение к инциденту с Алексеем Навальным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Любовь Соболь сходила в церковь, несмотря на домашний арест.

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