Любовь Соболь сходила в церковь, несмотря на домашний арест

Она отправилась в храм по случаю первого воскресенья Великого поста.

Адвокат Владимир Воронин заявил, что сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь посетила церковь, несмотря на домашний арест. Об этом 21 марта пишет ТАСС.

Защитник отметил, что Соболь посетила храм, который находится недалеко от ее дома. Она отправилась туда в первое воскресенье Великого Поста. Воронин добавил, что Соболь подавала ходатайство по этому поводу, но ей отказали в посещении церкви.

Когда арестованная возвращалась домой, ее у подъезда ждал сотрудник УФСИН по Москве. Он выяснил обстоятельства инцидента и уехал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спонсора ФБК Хоменко заочно арестовали по делу о мошенничестве. Его арестуют на два месяца после того, как задержат на территории России.