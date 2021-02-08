Спонсора ФБК Хоменко заочно арестовали по делу о мошенничестве

Его арестуют на два месяца после того, как задержат на территории России.

Басманный суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» (фонд признан в России иностранным агентом) Александра Хоменко. Его подозревают в мошенничестве более чем на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что как только предпринимателя задержат, его отправят под арест на два месяца.

Напоминаем, что фирмы Хоменко заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом госконтракт на капитальный ремонт. По предварительным данным, он запросил за работы слишком большую сумму и таким образом похитил из бюджета Московской области 30 миллионов рублей.

Сейчас бизнесмена разыскивают. По версии следствия, он находится в Украине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян.