Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян

Кремль ответил на призывы ФБК ввести новые санкции против россиян
Песков прокомментировал призывы ввести санкции в отношении россиян. Фото: kremlin.ru

Песков убежден, что таким образом фонд подтвердил свой статус иностранного агента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-инагентом) в адрес президента США Джо Байдена. В нем соратники оппозиционера Алексея Навального просили ввести санкции против ближайшего окружения Владимира Путина – в список попали 35 имен, в том числе имя Пескова. Об этом пишет ТАСС.

Песков считает, что этим письмом сотрудники ФБК еще раз доказали, что организация не просто так получила статус иностранного агента.

«Мы считаем их абсолютно неприемлемыми, мы считаем, что это совершенно неправильный метод ведения межгосударственных отношений. Никакой перспективы у этого метода нет»,

— считает представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «спонсора ФБК» разыскивают из-за подозрений в похищении 30 млн рублей. Организованная группа якобы завысила цену на капремонт учебного заведения в Московской области.

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