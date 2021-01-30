«Спонсора ФБК» разыскивают из-за подозрений в похищении 30 млн рублей

Организованная группа якобы завысила цену на капремонт учебного заведения в Московской области.

Следственный комитет России разыскивает Александра Хоменко, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости. Сейчас мужчина может находиться на территории Украины.

По предварительным данным, Хоменко и участники организованной группы получили госконтракт на капитальный ремонт Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Власти Московской области уверены, что злоумышленники ввели их в заблуждение и завысили стоимость выполненных работ. Из-за этого бюджет лишился около 30 миллионов рублей.

Отмечается, что Хоменко является спонсором Фонда борьбы с коррупцией.

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