Соболь и брата Навального отправили под домашний арест до 23 марта

Соболь и брата Навального отправили под домашний арест до 23 марта
Любовь Соболь отправлена под домашний арест. Фото: скриншот Instagram

Тверской суд Москвы вынес решение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм. Обвиняемые брат политика Алексея Навального Олег и юрист Ольга Соболь отправлены под домашний арест.

Под домашний арест также попали координатор московского штаба Навального Олег Степанов, участница PussyRiot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Их обвиняли за призывы к несанкционированному митингу в условиях пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Таким образом, все обвиняемые просидят по месту жительства до 23 марта. Им будет запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо, кроме адвоката и близких родственников. Также запрещено пользоваться почтой, интернетом и телефоном.

Фигурантам вменяют уголовную статью за нарушение санитарных правил. Призывы к митингам могли повлечь массовые заражения россиян коронавирусом. Данная статья подразумевает два года лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что МВД просит арестовать Соболь, Алехину и брата Навального.

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