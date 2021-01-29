МВД просит арестовать Соболь, Алехину и брата Навального

МВД просит арестовать Соболь, Алехину и брата Навального
Суд просят отправить граждан под домашний арест. Фото: pixabay

Их хотят отправить под домашний арест из-за обвинений в нарушении санитарных правил.

МВД попросило отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, брата оппозиционера Олега Навального и участницу Pussy Riot Марию Алехину. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что в отношении граждан возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарных правил в связи с проведением массового митинга в период пандемии коронавируса. Им может грозить реальный срок до двух лет лишения свободы.

Также по делу проходят координатор московского штаба блогера Олег Степанов и лидер организации «Альянс врачей» Анастасия Степанова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК объявил в розыск руководителя региональных штабов Навального. Волкова обвиняют в том, что он призывал подростков участвовать в незаконных акциях.

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