СК объявил в розыск руководителя региональных штабов Навального

Волкова обвиняют в том, что он призывал подростков участвовать в незаконных акциях.

Следственный комитет России объявил в розыск Леонида Волкова, который является руководителем сети региональных штабов Алексея Навального. Его обвиняют в вовлечении подростков в несанкционированные митинги. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении Волкова возбудили уголовное дело после публикации видео, на которых он «обращается с призывами несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях».

Напоминаем, что речь идет о массовых мероприятиях, которые прошли по всей России 23 января. Граждане выходили на улицы, чтобы поддержать арестованного оппозиционера Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госсекретарь США заявил о возможности принятия новых мер против России из-за ситуации с Навальным. Американский политик отмечает, что голос Навального, как и голоса многих русских, «должен быть услышан» и «не должен быть заглушен.