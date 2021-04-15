В Петербурге простились с погибшим при тушении «Невской мануфактуры» спасателем: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге простились с погибшим при тушении «Невской мануфактуры» спасателем: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге простились с героем - пожарный Илья Белецкий погиб, участвуя в тушении пожара на "Невской мануфактуре". Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин

Илья Белецкий был награжден орденом Мужества посмертно.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 апреля, простились с пожарным Ильей Белецким, который погиб во время ликвидации пожара на территории «Невской мануфактуры». Проводить героя в последний путь пришла не только часть, в которой он служил, но также родные, коллеги со всего города и неравнодушные петербуржцы.

Начальник части, расположенной на Зубковской улице, заявил, что профессия пожарного остается опасной даже в мирное время. Он отметил, что Белецкий был отважным и хорошим человеком.

После того, как с погибшим простились, его тело доставили в храм Преподобного Серафима Саровского, где в 12 часов началось отпевание. Похоронят Белецкого на Серафимовском кладбище.

Напоминаем, что Белецкий скончался во время тушения крупного пожара в здании «Невской мануфактуры», который произошел 12 апреля. В результате инцидента пострадали трое пожарных, жизнь Белецкого спасти не удалось. Он, а также травмированные коллеги, получили ордена Мужества.

Корреспондент Gazeta.SPb побывал на церемонии прощания с Белецким и сделал несколько фотографий.

Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин
Проститься с погибшим Белецким пришли родные, коллеги и обычные горожане. Фото: Balthhoto/Валентин Егоршин

Ранее в gazeta.spb.ru публиковался фоторепортаж Gazeta.SPb о борьбе с пожаром.

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