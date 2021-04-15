В сеть выложили запись голоса Аллы Пугачевой без обработки

Поклонники остались в восторге от услышанного и попросили выпустить альбом, состоящий из подобных аудио.

Звукорежиссер Анатолий Лопатин, который долгое время работает с певицей Аллой Пугачевой, поделился с подписчиками записью голоса Примадонны без обработки. Ее он выложил в Instagram-аккаунте.

Лопаткин объяснил, что в последнее время у него есть возможность изучать личные архивы с записями знаменитостей.

«Просматривал какие-то старые сессии и вдруг услышал Аллину песню «Голубка», что она пела для «Песен о самом главном». <…> Никто же не слышал, как звучит голос без звука и аккомпанемента»,

— рассказал Лопатин в разговоре с «Московским Комсомольцем».

Поклонники остались в восторге от услышанного. Они и не знали, что голос Пугачевой так красиво звучит без каких-либо посторонних звуков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сменившая имидж Орбакайте стала молодой копией Пугачевой.