«КопиВак» привезут в Петербург в мае

«КопиВак» привезут в Петербург в мае
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Третья вакцина от коронавируса появится в городе в конце весны 2021 года.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак» от центра им. Чумакова РАН привезут в Санкт-Петербург в конце весны 2021 года, в мае. Об этом пишет «Фонтанка».

Лисовец отметил, что уже сейчас есть небольшая партия, которую можно распределить между пунктами вакцинации, но большая партия появится только в мае. Напоминаем, что сейчас в городе можно вакцинироваться «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». «КопиВак» отличается тем, что ее создали по классической схеме – в ней есть мертвый коронавирус внутри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге несколько человек, сделавших прививку от коронавируса, угодили в больницу. Речь идет о пациентах, которых вакцинировали «ЭпиВакКороной» и «Спутником V».

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