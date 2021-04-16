В пятницу Пулково не ждут отмен и задержек рейсов

В пятницу Пулково не ждут отмен и задержек рейсов
В эту пятницу Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт работает в обычном режиме, поэтому пассажирам не придется тратить время, они должны улететь без каких-либо проблем. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Об этом стало известно во пятницу, 16 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в минувшее воскресенье, 11 апреля, пассажиры рейса авиакомпании «Азур Эйр», следующего из Сочи в Северную столицу, только со второго раза смогли попасть в Петербург. Спустя полтора часа полета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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