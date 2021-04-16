Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна для животных

Вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить от инфекции и животных, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Одновременно с этим Гинцбург подчеркнул, что в вопросе массовой вакцинации от коронавируса сейчас стоят другие приоритеты. Он уверен, что российская вакцина будет защищать и животных, причем эффективность будет высокой, однако «сначала надо все-таки людей привить», передает РИА Новости.

Директор центра отметил, что животных следует прививать не только для защиты их здоровья, но и для того, чтобы предотвратить распространение вируса между ними и человеком.

«Спутник V» проверяли на животных в рамках доклинических испытаний, поэтому можно с уверенностью сказать, что он эффективен, добавил Гинцбург.

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