Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна для животных

Гинцбург заявил, что вакцина &#171;Спутник V&#187; эффективна для животных
"Спутник V" проверяли на животных в рамках доклинических испытаний. Фото: pixabay

Вакцина против коронавируса «Спутник V» способна защитить от инфекции и животных, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Одновременно с этим Гинцбург подчеркнул, что в вопросе массовой вакцинации от коронавируса сейчас стоят другие приоритеты. Он уверен, что российская вакцина будет защищать и животных, причем эффективность будет высокой, однако «сначала надо все-таки людей привить», передает РИА Новости.

Директор центра отметил, что животных следует прививать не только для защиты их здоровья, но и для того, чтобы предотвратить распространение вируса между ними и человеком.

«Спутник V» проверяли на животных в рамках доклинических испытаний, поэтому можно с уверенностью сказать, что он эффективен, добавил Гинцбург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга создают съедобную вакцину от COVID со вкусом ряженки.

"Спутник V" александр гинцбург вакцинация от коронавируса животные центр имени Гамалеи


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ветер северных румбов»: в пятницу Петербургу обещают порывистый ...
Смольный проверит Полежаевский парк на наличие незаконных парковок
Пожилой петербуржец умер в течение часа после вакцинации от коронавируса
Молодые люди, переболевшие COVID, имеют риск повторного заражения
Греция с 19 апреля отменяет обязательный карантин для российских туристов
Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна для животных
Байден назвал США и Россию великими державами, ответственными за мировую ...
В Роструде рассказали, как получить дополнительные выходные в мае