Ученые из Петербурга создают съедобную вакцину от COVID со вкусом ряженки

Ученые петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) к началу 2022 года планируют завершить испытания созданной ими съедобной антиковидной вакцины, которая по вкусу будет напоминать ряженку.

Директор института, профессор РАН Александр Дмитриев рассказал РИА Новости, что доклинические исследования проводятся планомерно. Сотрудники ИЭМ проводят предварительные эксперименты на каждом этапе.

По словам Дмитриева, исследования начались около года назад в качестве инициативного проекта. По оценкам специалистов, ученым ИЭМ на завершение исследований вакцины нужно 200-220 млн рублей, сейчас руководство подыскивается возможности привлечения финансирования. Доклинические испытания планируют завершить к началу 2022 года, после чего начнутся клинические исследования.

Особенностью мукозальной вакцины в виде кисломолочного продукта является простейший способ введения — препарат нужно просто выпить, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ Александр Суворов.

Ранее ученые ИЭМ уже создавали похожие вакцины на основе пробиотиков. Были разработаны вакцины против гриппа, пневмококка и стрептококка.

«Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», — отмечает Суворов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы не смогут самостоятельно оценить иммунитет от вакцины «ЭпиВакКорона».