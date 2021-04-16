Молодые люди, переболевшие COVID, имеют риск повторного заражения

Переболевшие коронавирусом молодые люди могут повторно заразиться, а также быть переносчиком инфекции, заявляют американские ученые. Это может произойти из-за слабого иммунитета.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Respiratory Medicine. В течение полугода американские исследователи наблюдали за состоянием здоровья двух с половиной тысяч морских пехотинцев США. Большинство из них — мужчины в возрасте от 18 до 20 лет.

При этом 2247 из них еще не болели коронавирусом. Среди них за время эксперимента заболели 28% солдат, а среди переболевших — около 10%. Последние в основном болели повторно без симптомов, никто их них не был госпитализирован.

При этом количество вирусных частиц в организме переболевших было в 10 раз меньше, чем у впервые зараженных. Но даже в этом случае перенесшие COVID-19 могли оставаться переносчиками.

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