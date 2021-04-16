Законодательство молчит: застрявшие в Турции петербуржцы оказались предоставлены сами себе

Жители Петербурга, которые оказались в Турции в момент ограничения авиасообщения, предоставлены сами себе. Юристы отмечают, что в подобных случаях законодательство туристов не защищает.

Об этом Gazeta.SPb рассказал Федор Коробков, адвокат, который ведет дела в сфере туризма.

По его словам, туристы оказались в непростой ситуации.

«Дело в том, что у нас есть возможность предоставления питания и размещения в случае задержки рейса, а когда ситуации связаны с прекращением авиасообщения из-за ограничительных мер, законодательство на этот счет молчит», — пояснил он.

В таких случаях туристу ничего не остается – нужно продолжать пытаться связаться с авиакомпанией. Найти ее представителей также можно в аэропорту.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербуржцы накануне, 15 апреля, начали жаловаться на трудности, вызванные отменой рейсов. Они отмечали, что проблемы начались сразу после введения ограничений. Туристы не понимают, что делать с аннулированными билетами, как вернуть деньги и обменять ваучеры. Некоторым авиакомпании предложили обменять билеты, но только со штрафами.

В Ростуризме сообщили, что по линии туроператоров в Турции находится около 50 тысяч россиян. Еще столько же – самостоятельные туристы в Турции и Танзании, часть из которых могли отправиться в третьи страны.

«На согласовании сейчас находится субсидия туроператорам за возвратные рейсы: чтобы вернуть планово всех своих туристов», — уточнили в федеральном агентстве.