Петербуржцы рассказали о проблемах с возвращением из Турции на родину

Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул - Москва, которые будут летать два раза в неделю. Фото: unsplash

Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул - Москва, которые будут летать два раза в неделю. Фото: unsplash

Петербургские туристы застряли в Турции и не могут вернуться домой из-за ограничения авиасообщения.

Жители города продолжают жаловаться в соцсетях на трудности, вызванные отменой рейсов из турецких городов. Петербуржцы начали сообщать о проблемах уже через несколько часов после введения ограничения на авиасообщение между Россией и Турцией. Напомним, что ограничение начало действовать в четверг, 15 апреля.

В соцсетях туристы обсуждают, что делать с аннулированными билетами, как вернуть деньги или обменять ваучеры. Многие пользователи пишут, что обменять билеты им предлагают только со штрафом. Ограничение авиасообщения добавило проблем и тем, кто собирался лететь в Россию транзитом через Стамбул. Авиакомпании предлагают россиянам купить новые билеты.

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено с 15 апреля по 1 июня. В это время между странами будут летать лишь два вывозных рейса в неделю. Россияне смогут вылететь из Турции только на рейсах маршрутом Стамбул — Москва.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, куда собираются лететь россияне вместо Турции.