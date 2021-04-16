Столичные власти стали в 10 раз больше покупать надувные пенисы

В Москве потребность мэрии в надувных пенисах выросла с 2019 года в 10 раз. Фото: pixabay.com

В Москве потребность мэрии в надувных пенисах выросла с 2019 года в 10 раз. Фото: pixabay.com

В столице России год от года количество мужчин неспособных достигать напряжения полового члена, достаточного для полноценного сексуального акта становится все больше. Об этом стало известно из сведений госзакупок, которые «Москва.ру» заметила.

В связи с этим Правительство Москвы встало на защиту «мужского достоинства» горожан и начала массово скупать надувные протезы пенисов.

Департамент здравоохранения города Москвы взял на себя ответственность за этот вопрос.

Департамент заинтересовала проблема горожан. Это стало известно, после опубликованных данных госзакупок, в мае 2019 года.

Тогда ведомство выложило три тендера на портале госзакупок на поставку трех протезов стоимостью 389 500 рублей, 428 450 рублей и 471 295 рублей. Деньги выделил городской бюджет.

Так в прошлом году количество заказанных протезов увеличилось в десять раз, то есть до 30 единиц.

Отмечается, что в этот период подведомственное Депздраву ГКУ «Агентство по закупкам» объявило три тендера по 3 314 150 рублей.

Важно, что проблема эректильной дисфункции к тому времени, кажется, только возросла до государственного масштаба, потому что источник финансирования с городского бюджета сменился на федеральный.

Сообщается, что крайний на сегодняшний день лот по закупке надувных протезов пенисов Депздрав Москвы опубликовал 2 марта этого года.

Закупка ведомства составила десять единиц товара на 3 320 000 рублей.

Отметим, что в документации на портале госзакупок не уточняется, для чего используются надувные протезы членов.

При этом, судя по данным из открытых источников, это надувное устройство, которое устанавливается внутри пениса и обеспечивает возникновение эрекции. Протезы используются при наличии у пациентов эректильной дисфункции.

В Москве, судя по всему, становится все больше мужчин, страдающих этой проблемой не по психологическим, а по вполне физиологическим причинам.

Известно, что протез вставляется хирургом. Чтобы эрекция стала стойкой, необходимо несколько раз сжать установленную в мошонке помпу, а чтобы снять ее, необходимо согнуть пенис, подержать его в таком положении 3-5 секунд, что позволяет достичь расслабленного состояния.

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