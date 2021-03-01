Назван российский регион с самой высокой средней зарплатой: это не Москва

Назван российский регион с самой высокой средней зарплатой: это не Москва
Первое место заняла Магаданская область. Фото: pixabay

Рейтинг возглавила Магаданская область, где в среднем зарабатывают 127 тысяч рублей.

Эксперты рассказали, в каком российском регионе самая высокая средняя зарплата. Выяснилось, что первое место занимает Магаданская область, где при прожиточном минимуме в 23,6 тысяч рублей люди в среднем получают 127 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 96,6 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Сахалинская область – там зарабатывают 85,8 тысяч рублей. В пятерку также вошли Чукотка и Москва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что оскандалившаяся Бородина объяснила, почему раскритиковала тех, кто мало зарабатывает. Телеведущая отметила, что ее слова в очередной раз переврали.

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