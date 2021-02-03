Оскандалившаяся Бородина объяснила, почему раскритиковала тех, кто мало зарабатывает

Оскандалившаяся Бородина объяснила, почему раскритиковала тех, кто мало зарабатывает
Бородина снова оказалась в центре скандала. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая отметила, что ее слова в очередной раз переврали.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина объяснила, что имела ввиду, когда рассуждала о людях с зарплатой в 20 тысяч рублей. Своим мнением она поделилась в сторис Instagram.

Звезда действительно считает, что получать такие деньги – это выбор каждого. Если человек соглашается на такой доход, значит большего они не хотят.

«Я не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч, что они дураки»,

— подчеркнула Бородина.

Телеведущая добавила, что прекрасно знает, как непросто зарабатывать деньги и что такое «меньше чем 20 тысяч». Также она напомнила, что не виновата в происходящем в стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники высмеяли Бородину за снимок в золотых украшениях в бане. Сама телеведущая на острые комментарии не ответила.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зарплата ксения бородина скандал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На конкурс «Твой бюджет» в Петербурге поступило уже более 900 заявок
С 5 февраля Минфин РФ будет закупать в три раза меньше валюты
«Евровидение» состоится, но не в привычном формате
На Ленинском проспекте пожарная машина насмерть сбила пенсионерку
Квадрокоптер помог ГАТИ выявить нарушения правил содержания фасадов в ...
Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов получил 25 суток ареста
Дмитрий Шепелев снова станет отцом
Водителя, сбившего пенсионерку на парковке во Фрунзенском районе, ...