Поклонники высмеяли Бородину за снимок в золотых украшениях в бане

Поклонники высмеяли Бородину за снимок в золотых украшениях в бане
Ксения Бородина сфотографировалась в бане. Фото: скриншот instagram

Российскую телеведущую Ксению Бородину высмеяли за фотографию в бане. Подписчиков рассмешило то, что звезда стоит в парилке в золотых украшениях.

Новый снимок звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она позировала в синем купальнике, золотой цепочке и браслетах. В руках у девушки веник, а на голове венок из ветвей.

«Кайф! Кто парится, тот не старится», — написала Бородина.

В комментариях некоторые подписчики решили пристыдить Бородину за неуместный внешний вид. Сама телеведущая на острые комментарии не ответила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Бородина потратила на праздник для дочери 3 миллиона.

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