Бородина потратила на праздник для дочери 3 миллиона

Ксения Бородина устроила роскошный праздник в честь пятилетия своей дочери Теоны. Некоторые подписчики обрушились на телеведущую с критикой из-за трат на торжество.

На празднике появились популярные исполнители Niletto и Mia Boyka. Их выступления Бородина активно публиковала в instagram-аккаунте. Для Теоны появление любимых исполнителей было сюрпризом, поэтому радости было много

Телеведущая также подготовила для ребенка несколько нарядов, коронацию и шикарный торт в виде замка.

Далеко не все подписчики по достоинству оценили старания звездной мамы. Некоторые обрушились на телеведущую с критикой за трату на детский праздник баснословных денег.

По данным «Комсомольской правды», общая стоимость праздника, по примерным расчетам, составила 3 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бородина негативно отреагировала на нежелание россиян развивать внутренний туризм.