Бородина потратила на праздник для дочери 3 миллиона

Ксения Бородина устроила роскошный праздник в честь пятилетия своей дочери Теоны. Некоторые подписчики обрушились на телеведущую с критикой из-за трат на торжество.
На празднике появились популярные исполнители Niletto и Mia Boyka. Их выступления Бородина активно публиковала в instagram-аккаунте. Для Теоны появление любимых исполнителей было сюрпризом, поэтому радости было много
Телеведущая также подготовила для ребенка несколько нарядов, коронацию и шикарный торт в виде замка.
Далеко не все подписчики по достоинству оценили старания звездной мамы. Некоторые обрушились на телеведущую с критикой за трату на детский праздник баснословных денег.
По данным «Комсомольской правды», общая стоимость праздника, по примерным расчетам, составила 3 млн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бородина негативно отреагировала на нежелание россиян развивать внутренний туризм.