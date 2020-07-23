Бородина негативно отреагировала на нежелание россиян развивать внутренний туризм

Ксения Бородина рассказала о негативе со стороны поклонников и упрекнула некоторых россиян в нежелании развивать внутренний туризм.

Об этом телеведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала фото с отдыха в Сочи, куда отправилась с мужем Курбаном Омаровым. Поклонницы поинтересовались, когда же звезда приедет в Крым. Однако одна из подписчиц заявила, что Крым «не резиновый» и там уже нечем дышать. В ответ на это Бородина ответила, что в Москве сейчас аналогичная ситуация, однако многие все еще едут в российскую столицу на заработки.

Бородина также удивилась, что люди не могут порадоваться за развитие внутреннего туризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Ксения Бородина справилась с панической атакой. Она рассказала, что раньше не воспринимала рассказы о таких недугах всерьез, но теперь впервые испытала это на себе.