Бородина рассказала, как справилась с панической атакой

Телеведущая Ксения Бородина призналась в соцсети, что испытала панические атаки.

Ведущая «Дома-2» отдыхает вместе с семьей в Таиланде, однако солнечные дни оказались омрачены психологической проблемой. Бородина рассказала, что до поездки не воспринимала рассказы о таких недугах всерьез, но теперь впервые испытала это на себе.

«И тут эта паническая атака — необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжёлой тревоги», — написала телеведущая, признавшись в указанных ощущениях.

Она также добавила, что не понимает, от чего это произошло с ней. Телеведущая рассказала на своей странице в Instagram, как смогла справиться с паникой.

По словам телеведущей, ей помогли аудиокниги, горячий душ, большую роль также сыграла поддержка супруга.

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