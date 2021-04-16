В Петербурге скончался пенсионер после вакцинации от коронавируса

Врачи не считают, что его смерть связана с введением вакцины.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 апреля, стало известно о смерти пенсионерка после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Эксперты считают, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. Врачи не обнаружили нежелательных реакций в ответ на введение вакцины.

Непонятно, какой именно препарат использовали. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять. Напоминаем, что в Петербурге зарегистрировано лишь несколько летальных случаев после вакцинации – обычно они связаны с тем, что у пациента не успевал сформировать иммунитет после первой прививки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург доставили огромную партию доз вакцины против коронавируса.