В Петербурге скончался пенсионер после вакцинации от коронавируса

В Петербурге скончался пенсионер после вакцинации от коронавируса
Смерть мужчины и вакцинация вряд ли связаны. Фото: pixabay.com

Врачи не считают, что его смерть связана с введением вакцины.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 апреля, стало известно о смерти пенсионерка после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Эксперты считают, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне хронической ишемической болезни сердца. Врачи не обнаружили нежелательных реакций в ответ на введение вакцины.

Непонятно, какой именно препарат использовали. Обстоятельства инцидента продолжают выяснять. Напоминаем, что в Петербурге зарегистрировано лишь несколько летальных случаев после вакцинации – обычно они связаны с тем, что у пациента не успевал сформировать иммунитет после первой прививки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург доставили огромную партию доз вакцины против коронавируса.

вакцинация комитет по здравоохранению новости СПб пенсионер


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Навальный заявил, что его готовы насильно кормить в тюрьме
Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать ...
В Ленобласти в субботу потеплеет до +17
Компанию из Выборга хотят оштрафовать на 600 млн рублей из-за уклонений от ...
ДТП в Кировском районе: переходившая дорогу женщина еле успела отскочить в ...
Петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать
Родители учеников петербургской школы №777 выступили против массового набора
«Невская Мануфактура» никак не успокоится, пожарные тушат ее с ...