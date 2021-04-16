В Петербург доставили огромную партию доз вакцины против коронавируса

Всего с начала массовой вакцинации Северная столица получила 726 212 комплектов доз, из которых 13 770 — «ЭпиВакКорона», остальные — «Спутник V».

В Петербург доставлена новая партия вакцины в количестве 73,8 доз «Спутник V», расфасованных по одной ампуле. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Сегодня, 16 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины. В ближайшее время 73,8 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что в Северной столице вакцины хватит для всех желающих. При этом и записаться не составляет труда.

Глава региона добавил, что сегодняшняя поставка четвертная на это неделе. В связи с этим есть необходимый запас препаратов, а очереди же на вакцинацию нет.

У жителей Петербурга еще есть время, чтобы привиться до наступления сезона отпусков.

Известно, что нарастающий итог поступившей в город вакцины –726 212 комплектов доз, 13 770 -«ЭпиВакКорона», остальные же «Спутник V».

Напомним, что сделать прививку можно в любом медицинском учреждении, следует только записаться по телефону «122»или через интернет-порталы Госуслуг и «Здоровье петербуржца». Так как в городе существует 134 стационарных пункта вакцинации

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отменили перчаточный режим в общественных местах.