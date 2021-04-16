В Петербурге отменили перчаточный режим в общественных местах

В Петербурге отменили перчаточный режим в общественных местах
В Петербурге отменен режим ношения перчаток в общественных местах. Фото: Pixabay

Выяснилось, что Смольный собрался отменить перчаточный режим в Петербурге. Соответствующие изменения в постановлении уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Так, с 16 апреля 2021 года в городе на Неве больше не нужны перчатки для противодействия к коронавирусу. В

Петербурге отменили перчаточный режим в общественных местах.

Однако отмечается, что масочный режим сохраняется вплоть до 15 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге горожане начали беспокоиться после новостей о том, что в Северной столице есть случаи смерти от COVID-19 после вакцинации. Депутаты просят не бить тревогу – каждый случай предстоит рассмотреть отдельно. Кроме того, первая вакцина не гарантирует формирования иммунитета.

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