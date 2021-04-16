В Ленобласти в субботу потеплеет до +17

Осадков на территории региона не ожидается, несмотря на небольшую облачность.

В Ленинградской области в субботу, 17 апреля, ожидается облачная погода без осадков. На улице будет тепло – воздух прогреется до плюс 17 градусов. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью температура воздуха опустит до минус двух градусов, а вот днем столбик термометра поднимется до плюс 12 или даже плюс 17 градусов. При этом атмосферное давление будет мало меняться. Местные жители могут планировать выходные на свежем воздухе, чтобы насладиться хорошей погодой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Росгидромете предупредили, что в России ускоряется потепление климата. Специалист напомнил, что изменения климата повлекут за собой рост числа опасных природных явлений, деградацию многолетней мерзлоты, сокращение морского льда в Арктике и его исчезновение на Северном морском пути.