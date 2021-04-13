В Росгидромете предупредили, что в России ускоряется потепление климата

Специалист напомнил, что изменения климата повлекут за собой рост числа опасных природных явлений. Фото: pixabay

Специалист напомнил, что изменения климата повлекут за собой рост числа опасных природных явлений. Фото: pixabay

Сотрудники Росгидромета зафиксировали ускорение климатических изменений в России, которое может привести к росту числа опасных природных явлений.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов заявил, что прирост температуры за последние 10 лет составил 0,51 градуса Цельсия, в то время как среднемировой показатель находится на уровне 0,18 градусов. При этом он отметил, что нельзя быть достоверно уверенным в сохранении такой тенденции, передает РИА Новости.

«Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», — отметил Катцов.

Специалист напомнил, что изменения климата повлекут за собой рост числа опасных природных явлений, деградацию многолетней мерзлоты, сокращение морского льда в Арктике и его исчезновение на Северном морском пути. Сейчас климатологи заняты вычислением сроков их наступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что описаны главные последствия изменения климата в России.