Описаны главные последствия изменения климата в России

Описаны главные последствия изменения климата в России
Описаны главные последствия изменения климата в России. Фото: https://pixabay.com/

Из-за изменения климата в России будет расти температуры воздуха и изменяться осадков. На европейской территории России уже чаще идут ливневые осадки.

Меньше становится небольших дождей растут краткосрочные ливни, сообщает «Лента.ру». Такая погода характерна для Ростова-на-Дону и Воронежа. Она становится привычной и для других городов России. Например, Москвы. Ливень, жара, атмосфера накапливает влагу, снова ливень и так далее.

Из-за такого потепления происходит смещение времен года. На 2 недели сдвинулась условная граница наступления зимы. Если температура долгое время ниже нуля, то и снег не тает. Сейчас она начинается ближе к концу ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали, какой будет погода этим летом. Будет тепло, но жару стоит ждать только в августе.

лето погода потепление прогноз Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Циклон «Винсент» усилит ветер и вызовет дожди 9 апреля в Петербурге
Описаны главные последствия изменения климата в России
В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson
Анну Михалкову не узнали после похудения на 20 килограммов
В БЦ напротив Владимирского собора создадут коворкинг
Директор Эрмитажа сожалеет, что обнаженные скульптуры вызвали резонанс
Суд запретил «Газпрому» проводить работы на Охтинском мысе на ...
Россиян предупредили о крупной атаке на счета с помощью перехвата СМС с ...