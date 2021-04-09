Описаны главные последствия изменения климата в России

Из-за изменения климата в России будет расти температуры воздуха и изменяться осадков. На европейской территории России уже чаще идут ливневые осадки.

Меньше становится небольших дождей растут краткосрочные ливни, сообщает «Лента.ру». Такая погода характерна для Ростова-на-Дону и Воронежа. Она становится привычной и для других городов России. Например, Москвы. Ливень, жара, атмосфера накапливает влагу, снова ливень и так далее.

Из-за такого потепления происходит смещение времен года. На 2 недели сдвинулась условная граница наступления зимы. Если температура долгое время ниже нуля, то и снег не тает. Сейчас она начинается ближе к концу ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Петербурга рассказали, какой будет погода этим летом. Будет тепло, но жару стоит ждать только в августе.