Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию как лучший

Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию как лучший
Певица Манижа. Фото: скриншот из ток-шоу "Алена Блин!"

На премии выбирают лучший текст песни, написанной для конкурса.

Текст песни певицы Манижи, написанный для «Евровидения», номинировали на премию Eurostory Award. В ней участвуют только композиции, участвующие в конкурсе. Об этом пишет РИА Новости.

Премию устраивают уже в пятый раз. В предыдущие годы побеждали Украина, Франция (дважды) и Италия. Лучший текст выбирают зрители, а также профессиональное жюри, в которое входят более 75 журналистов, издателей, авторов песен и экс-участников «Евровидения».

Помимо Манижы на премию номинированы участники от Болгарии, Италии, Нидерланд, Бельгии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант прокомментировал проверку СК песни Манижи для Евровидения.

евровидение манижа премия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мать Аршавина назвала Казьмину мошенницей, которая украла 1 млн евро
На Шлиссельбургском женщина, вышедшая из трамвая, угодила под колеса машины
Еще две вакцины от коронавируса могут оказаться опасными из-за риска тромбоза
В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
В Красногвардейском районе в доме загорелись две квартиры
В России от коронавируса привились восемь миллионов человек
Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию как лучший
В Петербурге насчитали более 107 тысяч самозанятых