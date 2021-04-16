Текст песни Манижи для Евровидения номинировали на премию как лучший

На премии выбирают лучший текст песни, написанной для конкурса.
Текст песни певицы Манижи, написанный для «Евровидения», номинировали на премию Eurostory Award. В ней участвуют только композиции, участвующие в конкурсе. Об этом пишет РИА Новости.
Премию устраивают уже в пятый раз. В предыдущие годы побеждали Украина, Франция (дважды) и Италия. Лучший текст выбирают зрители, а также профессиональное жюри, в которое входят более 75 журналистов, издателей, авторов песен и экс-участников «Евровидения».
Помимо Манижы на премию номинированы участники от Болгарии, Италии, Нидерланд, Бельгии.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант прокомментировал проверку СК песни Манижи для Евровидения.