Ургант прокомментировал проверку СК песни Манижи для Евровидения

Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» высказался по поводу проверки СК песни Russian Woman, с которой певица Манижа будет выступать от России на Евровидении.

Он пошутил, что проверка только поможет певице на песенном конкурсе.

«И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», — сказал шоумен.

При этом ведущий предложил «подстраховаться» и отправить песню Манижи в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать композицию по базе ГИБДД.

Напомним, Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи Russian Woman. С этой музыкальной композицией артистка будет представляет Россию на «Евровидение-2021». Причиной являлось обращение АНО «Ветеранские вести». Текстовое произведение проверят на наличие признаков возбуждения ненависти. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела или отказе в нём.

СКР получил обращение проверить текст музыкального произведения на противоправные высказывания. «Ветеранские вести» назвали номер Манижи в песне оскорбляющим достоинство русских женщин. Ранее композицию раскритиковала председатель СФ Валентина Матвиенко, она назвала текст песни Манижи «бредом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что клип Манижи, которую по результатам голосования отобрали для участия в «Евровидении-2021», почти за месяц посмотрело более 7 млн человек на YouTube-канале музыкального конкурса.