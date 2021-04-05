Клип Манижи набрал более 7 млн просмотров и стал самым популярным среди всех участников «Евровидения-2021»

Клип Манижи, которую по результатам голосования отобрали для участия в «Евровидении-2021», почти за месяц посмотрело более 7 млн человек на YouTube-канале музыкального конкурса.

Клип исполнительницы Манижи на песню «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении-2021», является самым просматриваемым на YouTube-канале музыкального конкурса.

За три недели ролик набрал 7,1 млн просмотров.

Вторым в рейтинге популярных видеороликов сербская группа Hurricane на песню Loco Loco, у них с момента публикации 6,67 млн просмотров.

Третим в лидерах является клип азербайджанской певицы Efendi на песню Mata Hari, его посмотрели 2,57 млн раз.

Известно, нашумевшая история об участии певицы Манижи на музыкальном конкурсе «Евровидение» 2021 дошла и до правительства России.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил, что певица Манижа и ее песня “Русская женщина”, которая будет на конкурсе от России, не является исключительным правом государства.

Песков заметил, что этот вопрос сферы шоу-бизнеса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал песню «Русская женщина» в исполнении певицы Манижи, которая должна представить Россию на Евровидении – 2021.