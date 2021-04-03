Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал песню «Русская женщина» в исполнении певицы Манижи, которая должна представить Россию на Евровидении – 2021.

«Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно «понравиться только фрикам», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что название песни Russian Woman вызывает недоумение и даже возмущение во многих регионах. По его словам, название песни нужно сменить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Жириновский заметил, что в Интернете много людей не рады выбору участницы на «Евровидение» от России Манижи. Политик отметил, что, по слухам, кандидатку могут даже перевыбрать.