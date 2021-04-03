Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения

Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения
Алексей Пушков. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал песню «Русская женщина» в исполнении певицы Манижи, которая должна представить Россию на Евровидении – 2021.

«Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно «понравиться только фрикам», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что название песни Russian Woman вызывает недоумение и даже возмущение во многих регионах. По его словам, название песни нужно сменить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Жириновский заметил, что в Интернете много людей не рады выбору участницы на «Евровидение» от России Манижи. Политик отметил, что, по слухам, кандидатку могут даже перевыбрать.

алексей пушков евровидение манижа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пушков высказался о песне Манижи для Евровидения
На главу Минздрава ФРГ подали иск в суд из-за поставок масок
Турция четвертый день подряд обновляет рекорды по суточным заражениям ...
Стали известны симптомы, сигнализирующие о приближающемся сердечном приступе
Повторный тест подтвердил COVID-19 у президента Аргентины
После истязания ребенка в Ростовской области возбуждено уголовное дело
Ученый рассказал, появится ли Заворотнюк снова в кино
Греция продлила разрешение на въезд четырех тысяч россиян