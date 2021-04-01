Жириновский хочет заменить Манижу на Евровидение и петь свою песню

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе с 1993 по 2000 и с 21 декабря 2011 года. Фото: сайт Президента России

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе с 1993 по 2000 и с 21 декабря 2011 года. Фото: сайт Президента России

Лидер Либерально-демократическая партии России Владимир Жириновский планирует участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» со своей песней. Об этом он сообщил социальной сети в Twitter.

Жириновский заметил, что в Интернете много людей не рады выбору участницы на «Евровидение» от России Манижи. Политик отметил, что, по слухам, кандидатку могут даже перевыбрать.

«В соцсетях много недовольных песней Манижи на Евровидение. Пишут, что ее кандидатуру еще могут пересмотреть. Вот думаю, отправить ли свой ролик на конкурс?», – написал Жириновский в Twitter.

Председатель ЛДПР сообщил о том, почему бы ему не отправить на Евровидение видеоролик, где он поет советскую песню «Ландыши».

Музыкальную композицию записали в конце 2000-х годов для новогоднего шоу на телеканале «Россия». Однако значительное количество подписчиков поддержало «инициативу» Жириновского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в певица Манижа ответила на критику в своей адрес из-за участия в Евровидении. Она сняла сатирический ролик, который опубликовала на своем YouTube-канале.