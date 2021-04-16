Диетолог заявила об опасности березового сока

Березовый сок может быть опасен для здоровья. Фото: https://pixabay.com

Березовый сок может быть опасен для здоровья. Фото: https://pixabay.com

Эксперт посоветовала выпивать не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока.

Диетолог рассказала, почему березовый сок в больших количествах может быть опасен. Об этом пишет РИА Новости. Она отметила, что можно в день выпивать не более одного-двух стаканов, иначе сок может стать причиной расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта и вызвать аллергию.

Специалист также напомнила, что нужно правильно собирать и хранить напиток, иначе он потеряет свои полезные свойства. Собранный березовый сок нужно выпить в течение первых суток.

«Чрезмерное потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов»,

— отметила диетолог.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала об опасности кофе и чая для похудения.