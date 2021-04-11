Диетолог рассказала об опасности кофе и чая для похудения

Врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева рассказала, что чай и кофе могут негативно сказаться на здоровье.

Она отметила, что эти напитки обладают мочегонным или слабительным эффектом и вымывают из организма не только жидкость, но и полезные микроэлементы, сообщает агентство «Прайм».

При этом специалист добавила, что масса тела действительно может снизиться после чая для похудения, но это произойдет не из-за таяния жировой ткани, а из-за уменьшения объема воды в организме. Кроме того, злоупотребление подобными напитками может привести к нарушению ритма сердца.

По словам диетолога обычный кофе или чай пить можно, однако не стоит наделять их теми свойствами, которыми они не обладают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Канады определили способ определить подлинность кофейных напитков. Производители зачастую смешивают арабику (дорогой сорт кофе) и робусту (дешевый сорт кофе), чтобы получить оптимальную стоимость конечного продукта.