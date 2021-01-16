Канадские ученые разработали метод определения подлинности кофе

Канадские ученые разработали метод определения подлинности кофе
Новый метод от канадских ученых поможет с точностью определить концентрацию примесей в кофе. Фото: Pixabay

Ученые из Канады определили способ определить подлинность кофейных напитков.

По их данным, производители зачастую смешивают арабику (дорогой сорт кофе) и робусту (дешевый сорт кофе), чтобы получить оптимальную стоимость конечного продукта.

Как сообщили «РИА Новости», согласно исследованию, опубликованному в Journal of Agricultural and Food Chemistry, достаточно изучить химический состав обжаренных зерен. Также они установили зависимость между различными примесями, добавляемыми в зерна, и местом производства кофе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британский врач заявила об опасности кофе по утрам. Напиток слишком резко повышает уровень сахара в крови, нагружая метаболизм.

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Канадские ученые разработали метод определения подлинности кофе
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