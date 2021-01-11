Британский врач заявила об опасности кофе и сока по утрам

Британский врач заявила об опасности кофе и сока по утрам
Не стоит полностью отказываться от зарядки, кофе и сока по утрам, однако можно немного "разогреть" организм утренними гигиеническими процедурами. Фото: pixabay

Врач и телеведущая Мириам Стоппард заявила, что зарядка по утрам, также как завтрак с кофе и апельсиновым соком, могут быть опасными.

По словам специалиста, сразу после пробуждения лучше избегать активных телодвижений, поскольку организм обезвожен и ткани хуже растягиваются. В некоторых случаях упражнения могут привести даже к смещению позвонков, передает Mirror.

А вот сок и кофе с утра слишком резко повышают уровень сахара в крови, нагружая метаболизм. Это обусловлено тем, что, пробудившись, организм вырабатывает инсулин не так, как в обычном состоянии. Однако некоторые врачи, как передает «Вечерняя Москва», не согласны с коллегой. Медик Алексей Водовозов считает, что после умывания человек вполне бодр для физических упражнений или чашки кофе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как нормализовать сон после перенесенного коронавируса.

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