Врачи рассказали, как нормализовать сон после коронавируса

Врачи рассказали, как нормализовать сон после коронавируса
Сон, чаще всего, восстанавливается самостоятельно после того, как минует острая фаза заболевания. Фото: pixabay

Глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал о самых распространенных ошибках, которые допускают пациенты, пытаясь самостоятельно нормализовать сон после COVID-19.

В беседе с РБК Калинкин отмечает, что качество сна нередко ухудшают препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции. В случае проблем с дыханием и серьезном поражении легких ночью нужно заботиться о функции легки, а не о таблетках, которые просто помогают заснуть. По словам эксперта, употребление алкоголя для того, чтобы заснуть также негативно сказывается на восстановлении режима. Аналогичный эффект имеют дневной сон и прием лекарств без назначения врача.

Медик Михаил Полуэктов добавляет, что коронавирус может спровоцировать декомпенсацию психического заболевания, также вызывающую нарушение сна. В таком случае за помощью следует обратиться к неврологу. Невролог-сомнолог Елена Царева объяснила, что обычно после завершения острой фазы заболевания такие проблемы уходят сами собой, поэтому может быть полезным самоуспокоение. Нужно объяснять себе, что проблемы со сном — временны. Кроме того, может помочь нормализация питания и минеральные добавки в рационе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты помогают лучше спать.

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