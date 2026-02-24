В 2026 году на территории Петербурга установят 54 новых светофора

За 2026 год в Санкт-Петербурге к автоматизированной системе управления дорожным движением подключат еще 54 светофора. Новые объекты появятся в девяти районах Северной столицы.

Представители Комитета по транспорту Петербурга сообщил о планах по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением в 2026 году. В рамках адресных программ по строительству и модернизации к системе дополнительно подключат 54 светофорных объекта.

В девяти районах города специалисты установят 22 новых светофора. В Приморском районе на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и Плесецкой улицы появится постоянный светофорный объект. Об этом рассказали в пресс-службе Комтранса Петербурга.

В транспортном ведомстве добавили, что модернизация затронет 22 локации в семи районах Петербурга. Еще на десяти адресах обновят оборудование для подключения к автоматизированной системе.

Все работы выполнит подведомственное Комитету по транспорту СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения». Подключенные к Центру управления дорожным движением светофоры позволяют оперативно отслеживать их работу и менять режимы в зависимости от дорожной ситуации.

Отметим, что в настоящее время на территории города работают 1,9 тысячи светофорных объектов. К автоматизированной системе управления подключено 1,6 тысячи устройств или 85,9% от общего числа. Система считается одним из эффективных инструментов поддержания безопасности и оптимизации транспортных потоков.