Врач перечислила продукты, помогающие крепко спать

Есть продукты, которые рекомендуется употреблять в течение дня для здорового сна. Фото: pixabay.com

Есть продукты, которые рекомендуется употреблять в течение дня для здорового сна. Фото: pixabay.com

В течение дня стоит употреблять продукты, способствующие выработке «гормона сна».

Врач рассказала, какие продукты положительно влияют на продолжительность сна. Она отметила, что есть возможность простимулировать выработку мелатонина, то есть «гормона сна». Он содержится в орехах, жирной рыбе, бананах и некоторых других продуктах.

При этом есть продукты, которые перед сном есть не рекомендуется. Среди них грейпфруты, томаты, сырой лук и острая пища. Также не стоит пить кофе, зеленый чай и есть шоколад, которые содержат кофеин. Врач рекомендовала отказаться от фастфуда, сухофруктов в больших количествах, от мороженого и прочих продуктов с высоким содержанием легко усваиваемых углеводов.

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