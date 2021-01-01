Петербуржец, страдающий бессонницей, заявил о «потере» внедорожника

Мужчина заявил об угоне машине, а затем понял, что припарковал его в другом месте.

Житель Санкт-Петербурга в ночь на 31 декабря зря потревожил полицейских. Он обратился в отдел с заявлением об угоне, которого на самом деле никто не совершал. Об этом сообщает Piter.tv, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Петербуржец заявил, что припарковал автомобиль около дома на проспекте Просвещения, а утром не нашел его на прежнем месте. Он обратился за помощью к полицейским, решив, что кто-то угнал машину. Спустя время он вновь пришел в отдел и признался, что нашел автомобиль – все это время он стоял в другом дворе. Петербуржец пояснил, что страдает бессонницей, от этого также страдает память. Гражданин забыл, что ходил играть в компьютерный клуб, откуда вернулся пешком, а не на машине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе у горожанки угнали Audi Q7.