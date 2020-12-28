В Красносельском районе у горожанки угнали Audi Q7

В Красносельском районе в Петербурге у местной жительницы угнали иномарку. Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 33-летняя неработающая женщина и сообщила о том, что недалеко от Маршала Захарова 30/1 неизвестный угнал принадлежащий ей автомобиль Audi Q7, 2010 года выпуска, стоимостью 1 100 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию поступило сообщение от 54-летнего петербуржца о том, что с пятого этажа парковки торгового центра неизвестный угнал Lexus LX57 2016 года выпуска, стоимостью 5 220 000 рублей.