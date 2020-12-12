У петербуржца угнали Lexus за 5 млн рублей

Полиция в Петербурге ищет злоумышленника, который угнал иномарку с парковки торгового комплекса.

Инцидент произошел вечером 11 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение от 54-летнего петербуржца о том, что с пятого этажа парковки торгового центра неизвестный угнал Lexus LX57 2016 года выпуска, стоимостью 5 220 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области полиция организовала проверку по факту аварии на трассе «Кола», в которой погибли два человека. Также есть раненые, в том числе трехлетний ребенок.