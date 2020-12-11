В Ленобласти полиция начала проверку по факту смертельного ДТП трассе «Кола»

В Ленобласти полиция начала проверку по факту смертельного ДТП трассе &#171;Кола&#187;
Полицейские устанавливают все детали произошедшего. Фото: pixabay

В Ленинградской области полиция организовала проверку по факту аварии на трассе «Кола», в которой погибли два человека. Также есть раненые, в том числе трехлетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, авария произошла вечером в пятницу, 11 декабря, на 99-м километре трассы «Кола» в Волховском районе области. Водитель большегруза «Мерседес» с прицепом не справился с управлением, в результате чего машину занесло и развернуло на проезжей части. В машину врезались два легковых автомобиля, которые ехали сзади: «Хавал» и «Шкода».

Результатом аварии стала смерть двух женщин-пассажирок. Водитель «Шкоды» госпитализирован в тяжелом состоянии, а трехлетний ребенок получил травмы средней степени.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автобусы встали в пробку из-за ДТП на улице Чудновского.

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